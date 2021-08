0 Facebook Chiara Ferragni e Fedez nel Golfo di Napoli con lo yacht super lussuoso Spettacolo 25 Agosto 2021 11:25 Di redazione 1'

Lo yacht dei Ferragnez, Chiara Ferragni e Federico Lucia, arriva nel Golfo di Napoli. A renderlo noto l’influencer che ha parlato del suo viaggio dalla Sardegna alla Campania in una storia su Instagram.

Assieme a marito e moglie, a parte i figli della coppia, ci sono anche le sorelle di lei: Valentina e Francesca Ferragni, accompagnati dai loro compagni rispettivamente Luca Vezil e Riccardo Nicoletti.

“Siamo salpati ieri dalla Sardegna e abbiamo viaggiato tutta la notte in direzione costiera amalfitana”, ha spiegato Chiara Ferragni in una storia su Instagram, “trascorreremo alcuni giorni in costiera amalfitana e tra Ischia, Capri, Positano, Amalfi”. Sull’Isola Verde è già partita la “ressa” per fotografare il lussuoso yacht dei Ferragnez. Prima di loro tantissimi altri erano già stati avvistati: appena 24 ore prima del loro arrivo, vi è arrivato anche l’ex emiro del Qatar, a bordo dello yacht Um Alhoul lungo 72 metri.