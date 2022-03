0 Facebook I primi sintomi della malattia di Fedez, dal formicolio alla perdita di forza al calo della vista: cosa succede Spettacolo 21 Marzo 2022 16:44 Di redazione 2'

La malattia di Fedez non si sa con certezza quale sia in quanto lo stesso rapper non ha specificato nulla in merito. Dopo l’annuncio su Instagram il rapper non si è espresso in merito alle condizioni di salute effettive in cui versa, ma facendo emergere diversi video del passato, si è rintracciata un’intervista in cui parlava di una malattia specifica.

I primi sintomi della malattia di Fedez

Si tratta della demielinizzazione, un processo che può portare alla sclerosi multipla. A Genova l’Irccs ospedale San Martino è uno dei centri specializzati sulla sclerosi multipla, il direttore e professoe Antonio Uccelli ha spiegato la malattia:

“Nei giovani adulti possono esserci sintomi molto subdoli e anche piuttosto vari che possono essere ricondotti a patologie infiammatorie su basi demielinizzanti. Tra quelli che possono essere considerati come indicativi di una malattia infiammatoria i più frequenti sono un calo improvviso della vista e il formicolio in una parte del corpo, come a una gamba. Ma ci sono anche la difficoltà ad articolare la parola o nel mantenimento dell’equilibrio. Un sintomo che provoca molto allarme è il calo della forza”.

Esistono cure per questa malattia? “La medicina ha fatto enormi passi in avanti. Diversamente dal passato siamo in grado di riconoscerla molto precocemente. Dai primi sintomi alla diagnosi passano a volte anche poche settimane o qualche mese. Intervenire precocemente vuol dire preservare l’integrità del sistema nervoso centrale. I trattamenti preventivi sono di grande impatto ed efficaci: l’obiettivo è evitare che la malattia faccia altri danni”.