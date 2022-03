0 Facebook Lutto per Carmelo Zappulla, è morto il fratello Santino: “Che Dio lo tenga per mano” Spettacolo 23 Marzo 2022 19:07 Di redazione 2'

Dolore per Carmelo Zappulla, un terribile lutto ha colpito il noto cantante neomelodico: è morto il fratello Santino. E’ stato lui stesso a comunicare la triste notizia sulla sua pagina Facebook, con poche parole ha annunciato la grave perdita che l’ha colpito.

“Poco fa mio fratello Santino ci ha lasciato… che Dio lo tenga per mano!”, queste le parole di Zappulla. Proprio poche ore fa aveva salutato i suoi fan della Germania. Poi ha dato la triste notizia. Il cantante ad aprile sarà in Germania con alcune tappe per gli italiani che vivono lì. Il post di Carmelo Zappulla ha ricevuto molti commenti, in tantissimi gli hanno voluto esprimere le proprie condoglianze per la grave perdita.

Zappulla, nato a Siracusa, è stato poi di fatto adottato dalla città di Napoli, dove si è trasferito all’età di 24 anni. Il suo primo grande successo è “Pover’ammore”, una canzone dedicata alla moglie scomparsa. La vita del cantante neomelodico era già stata segnata da una terribile perdita. Questo brano era stato firmato da Nino D’Angelo. Ma sono tantissimi i successi di Zappulla, che l’hanno reso uno dei protagonisti della musica neomelodica partenopea.

