Omicidio Rosa Alfieri, l'avvocato di Elpidio D'Ambra: "È devastato" Parla l'avvocato di Elpidio D'Ambra. Il legale che sta assistendo l'assassino della 23enne di Grumo Nevano ha rilasciato alcune dichiarazioni Cronaca 4 Febbraio 2022

Ha confessato di aver ucciso Rosa Alfieri. Poi ha preso un treno per Napoli, ha fatto shopping, ha acquistato droga al Rione Traiano e poi in stato confusionale si è recato presso l’ospedale San Paolo dove è stato arrestato. Questa è stata la parabola di Elpidio D’Ambra, reo confesso dell’omicidio della 23enne di Grumo Nevano.

Parla l’avvocato di Elpidio D’Ambra

Queste le parole del suo avvocato difensore Dario Maisto riportate da Intenapoli: “Ho trovato una persona devastata, confermo che verrà chiesta una perizia psichiatrica per chiedere l’infermità mentale. Ha chiesto scusa alla famiglia di Rosa nel corso dell’interrogatorio“.

Parla l’avvocato di Elpidio D’Ambra: la richiesta di perizia

“Ha detto di aver sentito queste voci che dicevano che se non uccideva la ragazza avrebbero ucciso loro lui stesso. Escludo che abbia compiuto atti sessuali sulla donna. È un assuntore abituale di cocaina. Ha chiesto scusa anche alla mamma, dicendo che è sempre suo figlio. In Spagna è stato 4 anni in carcere per furto e rapina. Dopo l’omicidio ha preso il treno, è arrivato a Napoli dove ha fatto shopping. Si è cambiato d’abito, poi è andato a comprare droga al rione Traiano e poi in stato confusionale è andato in ospedale perché non stava bene“, ha concluso il legale.

