Vanessa Incontrada e il compagno si sono lasciati dopo 13 anni: "Risparmia i tuoi sentimenti" Spettacolo 4 Febbraio 2022

Vanessa Incontrada e il compagno si sono lasciati dopo 13 anni. La conduttrice, insieme a Rossano Laurini da molto tempo, si sarebbe allontanata. Insieme la spagnola e l’imprenditore hanno un figlio, Isal. La notizia è stata diffusa da Diva e Donna, ma, anche se non ci sono conferme dei diretti interessati, pare che sia proprio così.

Da ben due anni Vanessa e il compagno sarebbero in crisi. I due non si sono mai sposati, ma hanno insieme un figlio. Sui rispettivi profili Instagram da tempo i due non si mostrano in foto di coppia. Spesso inoltre l’incontrata scrive commenti malinconici come:”Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”.

Insomma pare proprio che anche questa storica coppia si sia detta addio!