Le scuse di Elpidio D'Ambra per la famiglia Alfieri dal carcere e l'avvocato chiede la perizia psichiatrica
Cronaca 3 Febbraio 2022 17:06

Elpidio D’Ambra, che è rinchiuso nel carcere di Poggioreale a Napoli in attesa dell’udienza di convalida del fermo per omicidio volontario della 23enne Rosa Alfieri, è in uno stato di sconforto e di confusione.

“Chiedo scusa alla famiglia della ragazza“, ha detto nel corso dell’interrogatorio condotto dalla polizia e dal sostituto procuratore alla presenza del legale, Dario Maisto. Durante il suo racconto ha anche spiegato che, subito dopo l’omicidio avvenuto nel pomeriggio del primo febbraio nell’appartamento di via Risorgimento a Grumo Nevano, si è intrattenuto qualche minuto con i genitori della vittima che erano preoccupati perché non riuscivano a rintracciarla.

D’Ambra ha raccontato di aver chiesto aiuto alla 23enne per comprendere meglio il contenuto di una bolletta della luce, così come aveva fatto in altre occasioni, e di aver poi sentito una voce nella testa che gli diceva di ucciderla. Intanto, la difesa del 31enne ha già fatto richiesta per una perizia psichiatrica per valutare se, al momento dello strangolamento, fosse in grado di intendere e di volere.

