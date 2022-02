0 Facebook Parla la mamma di Elpidio D’Ambra: “Non è mio figlio, è un mostro, testimonierò contro di lui” Cronaca 3 Febbraio 2022 21:54 Di redazione 2'

A parlare adesso, dopo l’orrore degli scorsi giorni e l’omicidio di Rosa Alfieri, è la mamma del suo assassino, Elpidio D’Ambra. Arrestato ieri presso l’ospedale San Paolo di Fuorigrotta di Napoli, il 31enne di Grumo Nevano ha poi confessato dopo l’interrogatorio. Ha ucciso lui la 24enne, ma non ha confessato di aver abusato di lei sessualmente.

LEGGI ANCHE: FERMATO – D’Ambra trovato in ospedale a Napoli

Parla la mamma di Elpidio D’Ambra: l’assassino di Rosa Alfieri

Viveva nella palazzina della famiglia di Rosa, nel monolocale affittatogli proprio dal padre della ragazzina. Ha dichiarato di far uso di sostanza stupefacenti e di aver tratto int trappola la giovane per farla entrare nella sua casa. Una voce, come ha detto durante l’interrogatorio, l’ha spinto allo strangolamento. Dopodiché si è dato alla fuga per essere poi rintracciato 24 ore dopo a Napoli. Si attende ora l’esito dell’autopsia per una conferma, o meno , delle sue dichiarazioni.

Intanto la mamma di Elpidio, con la quale il ragazzo non pare fosse in buoni rapporti, ha dichiarato: “Per me possono anche darlo da mangiare ai maiali. Possono fare quello che vogliono di lui. Io sto male per la ragazza, sono con loro nel dolore e l’ho detto già detto: per qualunque cosa io sono a disposizione. Pure se hanno bisogno che testimoni contro di lui, io lo faccio”.