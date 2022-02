0 Facebook “Ha urlato per chiedere aiuto”, il lavoro col papà e il fidanzato: chi era Rosa Alfieri il fiore spezzato a Grumo Nevano Chi era Rosa Alfieri. A soli 23 anni è rimasta vittima di un efferato omicidio. Questa sera è stato fermato il presunto assassino Cronaca 2 Febbraio 2022 21:21 Di redazione 2'

La giovane Rosa Alfieri, quando è stata aggredita da Elpidio D’Ambra, ha urlato con tutta la forza per chiedere aiuto. È quanto emerge da quanto si sta ricostruendo in queste ore.

Chi era Rosa Alfieri

Urla che però sono state confuse con quelle di un bambino che vive in zona. Anche nel pomeriggio di oggi presso l’abitazione di Rosa, in via Risorgimento a Grumo Nevano (località in provincia di Napoli) è stato un continuo via vai di amici e parenti.

Chi era Rosa Alfieri: il lavoro

La giovane aiutava il padre nella contabilità e il fidanzato nella tabaccheria di famiglia. Ragazza sveglia, solare e per bene: tutti la conoscevano e tenevano a lei. Nessuno avrebbe immaginato una cosa del genere.

Chi era Rosa Alfieri: le parole del sindaco

“Il mio pensiero e quello dell’intera comunità cittadina, ovviamente, va alla famiglia Alfieri. Noi non li lasceremo mai soli”, ha detto il sindaco Gaetano Di Bernardo. Il primo cittadino di Grumo Nevano ha anche detto che nella serata di ieri ha sentito la mamma di D’Ambra: “È una donna distrutta dal dolore“.

LEGGI ANCHE – Il papà di Rosa: “Ho affittato io quella casa”

LEGGI ANCHE – Come è stata trovata Rosa Alfieri