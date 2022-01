0 Facebook Cena romantica per Belen e Stefano, lui frequenta di nuovo il cognato Ignazio Moser Spettacolo 20 Gennaio 2022 21:27 Di redazione 2'

Continuano a emergere nuovi tasselli nel districato mosaico che potrebbe essere il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Da giorni il gossip nostrano non parla d’altro e dopo il weekend che la show girl avrebbe passato a casa del ballerino napoletano e la fuga romantica di notte, ci sarebbero due nuovi retroscena che potrebbero spingere verso un riavvicinamento.

Cena romantica per Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Durante il programma Mattino Cinque si è parlato di una cena romantica che ci sarebbe stata tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Milano. Per ora non sono state pubblicate foto che proverebbero l’incontro ‘a lume di candela’, ma ci sono quelle che ritraggono i due ex assieme in due momenti diversi vicino casa del ballerino napoletano. Tutti scatti che dimostrano comunque una frequentazione più assidua rispetto ai tempi passati.

Stefano De Martino incontra Ignazio Moser

A tutto questo si aggiungerebbe un altro dettaglio, non meno significante. Sembrerebbe che Stefano De Martino sia stato pizzicato in palestra con Ignazio Moser, dimostrazione che i due si starebbero nuovamente frequentando, magari proprio come cognati ritrovati. Per ora da parte dei diretti interessati non ci sono state dichiarazioni in merito, non è detto che non tarderanno ad arrivare. Intanto la bella Belen sui social ha pubblicato prima una canzone che poteva sembrare una dedica al suo ex marito e poi un post molto lungo in cui parlava di riprendere sogni andati perduti.