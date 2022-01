0 Facebook Ritorno di fiamma tra Stefano e Belen, lui a casa sua “finché non è arrivato Antonino” News 19 Gennaio 2022 14:23 Di redazione 2'

Continuano a trapelare indiscrezioni sul presunto ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Questa volta è il settimanale Chi a confermare che la coppia, da quando la show girl è rientrata dal Sud America, si starebbe “frequentando assiduamente”.

Cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Prima erano spuntate le foto di Stefano che andava a prendere la bella argentina all’aeroporto, poi ne sono state pubblicate altre in cui si vede la show girl uscire dalla casa del bel ballerino napoletano e adesso anche Chi, conferma questo riavvicinamento. “Clamoroso ritorno di fiamma per Belen: archiviata definitivamente la storia con Antonino Spinalbese la showgirl argentina si è riavvicinato all’ex marito Stefano De Martino: dopo aver passato con lui e con il figlio Santiago le festività natalizie, ha trovato Stefano ad aspettarla al suo rientro da una breve vacanza in Sudamerica e da quel momento hanno ricominciato a frequentarsi assiduamente”, questo quanto anticipato sul profilo Instagram del settimanale.

Secondo il settimanale De Martino aveva accompagnato Belen a Malpensa prima della sua partenza, poi è andata a riprenderla. E proprio a Natale, mentre la rottura della show girl con Antonino Spinalbese diventava definitiva, ci sarebbe stato il riavvicinamento tra i due ex. Dalle immagini pubblicate dal tabloid si vede Antonino citofonare in casa della show girl per riportarle Luna Marì, l’hair stylist sarebbe uscito subito. “Il contrario – riferisce Chi – di quello che ha invece fatto Stefano De Martino: lui in casa Rodriguez è salito ed è rimasto a lungo. Sono restati soli più di un’ora e mezza in quell’appartamento che è stato il loro, a parlare tranquillamente come ai vecchi tempi, mentre Santiago era a scuola e prima che arrivasse Luna Marie”.