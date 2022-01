0 Facebook Ritorno con Stefano De Martino, l’ambiguo messaggio di Belen: “Mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi” Spettacolo 19 Gennaio 2022 15:53 Di redazione 3'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero essersi riavvicinati, è questa l’ultima indiscrezione del mondo del gossip nostrano. Un ritorno di fiamma di cui ha parlato anche il settimanale Chi, parlando di un riavvicinamento che sarebbe avvenuto qualche settimana fa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo assieme?

Si attendeva un qualche indizio dai rispettivi profili social. Se su quello di Stefano De Martino non è comparso nulla di ‘equivoco’, su quello di Belen Rodriguez nella serata di martedì è apparsa una canzone che sembrerebbe proprio una dedica al suo ex. In questo mercoledì, invece, la show girl ha condiviso un lungo pensiero, taggando Selene Genisella, dunque non si comprende se l’abbia scritto lei.

Una lunga riflessione che parla anche di sogni accantonati. Il collegamento con la situazione sentimentale di Belen è quanto mai scontato.

“E’ bellissimo riconoscere che ci sono persone con la quale diventare migliori, eppure nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura, che seppur strana, ci permette di essere chi siamo nel profondo.

Che strano quello che succede.

Pochi minuti fa non sapevo se prendere la penna, e ora capisco che potrei scrivere per ore su questo argomento.

Vorrei poter descrivere le emozioni che provo al solo pensiero di come poterlo fare.

Com’è facile sopprimere i nostri bisogni solo per la meccanicità delle ricorrenti abitudini e per il rumore del mondo esterno.

Per quanto innamorati, per quanto volutamente o meno distratti dal divertimento, per quanto silenziosi e accondiscendenti su molte o troppe questioni, non dobbiamo mai rinunciare ai nostri silenzi, a noi stesse, alla nostra parte sana e ribelle.

Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci prese. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo.

Rifioriamo dal nostro silenzio.

Prendiamoci i nostri spazi.

E’ lì che nasceranno le cose più belle e giuste. Non forse per gli altri, ma di certo per noi”, questo il testo condiviso dalla show girl.

Un pensiero che sembrerebbe riferirsi a una rinascita. Cosa avrà voluto dire Belen Rodriguez?

Il post di Belen Rodriguez