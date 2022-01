0 Facebook Belen e Stefano, le foto della notte insieme: lei bussa e sale sopra per l’incontro ‘segreto’ Spettacolo 20 Gennaio 2022 14:12 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati fotografati insieme, di notte a Milano, alle 2. Tenerezze e abbracci nel cuore della notte. L’argentina con l’ex marito cammina con disinvoltura, lui porta il cane a passeggio e lei indossa le infradito (pare che siano di Stefano).

Nessuno dei due ha commentato la vicenda che sta alimentato il gossip in quest’ultima settimana. L’argentina si è dichiarata single mentre parlava con il figlio mentre De Martino non ha in alcun modo commentato la vicenda. A quanto pare galeotti sono stati i giorni di Natale.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le foto insieme

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, i due sarebbero in ottimi rapporti, fin troppo. Intimi così tanto da passare più di una volta la notte insieme. Le loro foto insieme, tra abbracci e tenerezze, sono su tutti i settimanali e riprendono gli ex in atteggiamenti inequivocabili. Secondo quanto scrive il settimanale la Rodriguez avrebbe bussato al citofono di casa De Martino, sarebbe salita, per poi scendere nuovamente con lui e il cane. Un incontro segreto nella notte che non è sfuggito ai paparazzi. Un ritorno definitivo di fiamma?