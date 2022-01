0 Facebook Pozzuoli piange Emanuele D’Isanto, giovane padre morto a 46 anni: “Un esempio di vita” Cronaca 20 Gennaio 2022 20:09 Di redazione 2'

Dolore a Quarto Flegreo, Pozzuoli, per la morte di Emanuele D’Isanto, deceduto a 46 anni. Giovane padre del piccolo Alessandro, lottava da anni contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

La notizia della morte di Emanuele D’Isanto è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio flegreo lasciando attonite le tante persone che conoscevano il 46enne. Nel 2020, in un’intervista a una tv locale, aveva raccontato la sofferenza della sua malattia: “Ho affrontato una guerra, soprattutto dopo l’ultima operazione, quando sono stato due mesi e mezzo in terapia intensiva, sopportando una degenza dolorosissima. Ma bisogna crederci. Crederci sempre. Avere fede e la fortuna di incontrare sul proprio cammino le persone giuste. Adesso sto bene, ho bisogno ancora di tempo per rimettermi completamente in sesto ma faccio una vita normale e spero di poter tornare presto anche a lavorare. Ma soprattutto sono vivo. E non era affatto scontato”.

Funerali Emanuele D’Isanto

I funerali di Emanuele D’Isanto si terranno nella mattinata di venerdì, alle 11, presso la chiesa di San Vincenzo Ferrer. Intanto sono moltissimi i messaggi di cordoglio che stanno circolando da parte di chi gli voleva bene. “Sarai sempre nel mio cuore amico mio, Emanuele D’Isanto. Sei stato un ragazzo forte fino alla fine, un esempio di vita. Hai lottato contro questo male orribile con tanta forza e soprattutto tanta pazienza. Non meritavi tutto questo. Riposa in pace, guerriero meraviglioso”, queste e tante altre le parole in ricordo del giovane padre.