Santiago De Martino segue le orme dei genitori. Il piccolo di casa si è dilettato come modello, ma non per un brand qualsiasi, per il marchio Hinnominate, fondato da Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Il brand ha lanciato una linea d’abbigliamento kids e chi se non il figlio della show girl poteva essere scelto come testimonial?

Santiago testimonial della linea d’abbigliamento dei fratelli Rodriguez

Il bambino è ormai abituato a stare davanti all’obbiettivo fotografico. Questa volta però ha avuto il ruolo ufficiale di testimonial. E Belen, mentre il gossip sul suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, si è divertita a intervistare il figlio mentre si dirigevano in macchina verso il set dello shooting. Ovviamente ha documentato tutto sulle sue storie Instagram. “Allora Santiago – chiede la madre al bambino – come ci si sente a essere testimonial di una linea di abbigliamento creata da tua madre e i tuoi zii? Sei contento”.

Il bambino ridendo ha risposto: “Bello ma avrei preferito giocare alla Nintendo Wii”. N’è nata una lunga discussione tra madre e figlio, la show girl gli ha fatto notare che aveva giocato ai videogiochi tutta la mattina. Quando poi dice al figlio: “Sei l’uomo della mia vita“. Il bambino le ha risposto prendendola in giro, improvvisando una sua imitazione: “Non te ne devi approfittare”. Cosa che probabilmente la show girl argentina gli dirà spesso. Non è la prima volta che il figlio di Stefano e Belen si diverte stuzzicando la madre, la sua simpatia, infatti, ha conquistato i tantissimi follower del padre e della madre.