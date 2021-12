0 Facebook Addio a Giuseppe Cognetti, le ultime volontà dell’artigiano dei Quartieri Spagnoli: “Il negozio sarà aperto, venite per un omaggio” Le ultime volontà di Giuseppe Cognetti. La famiglia di Pino 'o Cusitore è pronta ad accogliere isuoi amici all'interno della bottega 'My Bags' Cronaca 24 Dicembre 2021 11:13 Di redazione 2'

Quando le persone passano davanti la sua bottega in via San Mattia fanno ancora fatica a credere che lui non ci sia più. La scomparsa improvvisa di Giuseppe Cognetti ha davvero sconvolto un intero quartiere.

‘Pino ‘o Cusitore era un artigiano della pelle. Creava borse e zaino con un estro unico, unendo alla sua arte i principi della sostenibilità e del riciclaggio. Il suo negozio MyBags era diventato famoso e meta di turisti e tanti clienti.

Le ultime volontà di Giuseppe Cognetti

L’altro ieri Giuseppe Cognetti se n’è andato. Forse stroncato da un malore improvviso sopraggiunto nella notte. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio per lui e la sua famiglia. ‘o Cusitore era diventato quasi un personaggio pubblico dopo i tanti articoli e video servizi a lui dedicati dalla stampa nazionale ed estera.

Su Facebook i suoi parenti hanno scritto e pubblicato un post. Poche parole, di ringraziamento nei confronti di chi gli è stato vicino in queste ore ma anche di lascito. Una sorta di ‘testamento’ di ‘Pino ‘o Cusitore. Le ultime volontà di Giuseppe Cognetti.

Le ultime volontà di Giuseppe Cognetti: il post su Facebook

“Dalla famiglia di Giuseppe, vi ringraziamo per l’affetto e l’amore dimostrato. Vogliamo informarvi che per volere di Giuseppe il negozio sarà operativo dopo le festività e saremo lieti di accogliervi anche per una visita per omaggiarlo sempre. Grazie ancora“.

Le ultime volontà di Giuseppe Cognetti: la video intervista