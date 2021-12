0 Facebook Street food e tamponi, a Napoli è folla in strada: “C’è la corsa per stare in sicurezza ma è il caos” Farmacie prese d'assalto a Napoli. La nuova 'usanza' di antivigilia e vigilia ai tempi del covid: scatta la corsa al tampone Cronaca 24 Dicembre 2021 12:31 Di redazione 1'

Trascorrere il Natale in sicurezza. È questo il motto dei napoletani. Da giorni le farmacie sono state prese d’assalto. File in strada anche questa mattina, il giorno della Vigilia. L’obiettivo? Fare un tampone prima del cenone.

LEGGI ANCHE – L’ordinanza del Sindaco Manfredi per le festività

In tanti non ci sono neanche riusciti, molte farmacie hanno esaurito i kit del rapido. In percentuale minore sono stati invece i tamponi molecolari. L’aumento dei contagi h fatto scattare una sorta di panico.

Farmacie prese d’assalto a Napoli

Ma paradossalmente è scattato un altro allarme. Prima ieri sera (e in generale in queste giornate che hanno anticipato il Natale), poi oggi: in strada c’è tanta gente che consuma cibo e bevande senza rispettare l’ordinanza disposta dalla regione Campania.