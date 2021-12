0 Facebook I Quartieri Spagnoli piangono Pino Cognetti, giovane artigiano della pelle: “Eri l’anima di via San Mattia” Con la sua bottega era una vera istituzione della zona, impossibile non ricordare il suo sorriso quando salutava chi si trovava a passare di lì News 22 Dicembre 2021 11:06 Di Sveva Scalvenzi 3'

I Quartieri Spagnoli questa mattina si sono svegliati con il cuore spezzato, una scomparsa improvvisa che ha lasciato tutti senza parole, è morto Giuseppe Cognetti, meglio conosciuto come Pino, artigiano della pelle.

La notizia della morte di Pino Cognetti è iniziata a circolare nei gruppi social dei Quartieri Spagnoli, ed è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno che arriva a pochi giorni dal Natale. A stroncarlo pare sia stato un infarto fulminante. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Lascia nel dolore la moglie, il figlio e i genitori che vivevano in una casa proprio davanti alla sua bottega. Una bottega che negli anni è diventata una vera istituzione dei Quartieri Spagnoli, tappa di visita anche dei tanti turisti che passeggiano per i vicoli a ridosso di via Toledo.

Pino Cognetti con tenacia e impegno aveva messo su la sua attività, My Bags, una bottega dove faceva le sue creazioni in pelle e riparava quelle dei clienti. Nonostante la crisi e l’avanzare delle grandi catene, questo giovane artigiano non ha mai mollato la spugna. Le sue lavorazioni in pelle, borse, portafogli e molto altro ancora, attiravano la curiosità dei passanti. Negli ultimi tempi aveva lanciato anche una linea di borse ricavate da buste di plastica, teneva molto all’economia circolare e ne aveva fatto un punto di forza: “Non si deve buttare niente”, diceva.

Oggi via San Mattia, strada in cui si trova il negozio, ma tutti i Quartieri Spagnoli hanno perso una parte importante della comunità. Pino, grande professionista, era amato e stimato da tutti. Impossibile non ricordarlo davanti alla sua bottega, sempre pronto a salutare gli amici e a far vedere loro le sue nuove creazioni. E lo faceva con grande entusiasmo, i suoi occhi brillavano quando ti parlava delle sue novità e delle idee che gli erano venute, a tal punto che era difficile non lasciarsi trasportare da quel vortice di energia.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno circolando dalle prime ore di questa mattina ai Quartieri Spagnoli, in tanti non riescono a credere a questa terribile notizia. Poi però passi davanti alla sua bottega, è chiusa, cosa che praticamente non capita mai, e capisci che Pino davvero non c’è più. Sul bancone all’interno ci sono tutti i suoi strumenti, che erano lì ad aspettarlo per una nuova creazione che, purtroppo, non prenderà mai forma.

