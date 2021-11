0 Facebook Napoli, agguato a Ponticelli: uomo colpito al petto. È grave in ospedale Agguato a Ponticelli. La vittima è originaria di Volla., Si chiama Ciro Manganaro. Indagano i carabinieri di Torre del Greco Cronaca 9 Novembre 2021 11:10 Di redazione 2'

Questa mattina verso le 06:30 i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, allertati dal 112, sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare. Poco prima un 54enne di Volla già noto alle forze dell’ordine è stato trasportato dal 118 per ferite d’arma da fuoco. L’uomo è stato colpito da diversi colpi di cui uno al petto.

Agguato a Ponticelli

Il 54enne non sembrerebbe essere in pericolo di vita ma è tuttora ricoverato. Sono in corso indagini a 360° per accertare l’esatta dinamica dell’evento. Non si esclude alcuna pista. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la vittima è un 54enne originario di Volla. Si chiama Ciro Manganaro ed è già noto alle forze dell’0rdine.

Agguato a Ponticelli: le scarcerazioni eccellenti

Il quartiere dell’area Est di Napoli è in fibrillazione da mesi. Bombe, agguati e stese stanno caratterizzando lo scenario criminale della zona. Vi è una faida in corso per il controllo del territorio, questi gli schieramenti in campo: da una parte i Minichini – Bossa – Schisa alleati dei Casella e dall’altra i De Martino (XX) – De Micco.

Lo scorso 27 ottobre è stato scarcerato proprio colui che è considerato il reggente degli XX, Salvatore De Martino. Quest’ultimo era stato arrestato in occasione di un biltz avvenuto l’11 ottobre. Le discrepanze tra le intercettazioni accumulate dagli inquirenti e le dichiarazioni di un pentito, hanno convinto il Tribunale del riesame ad annullare l’ordinanza di custodia cautelare.

