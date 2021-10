0 Facebook Crivellato di colpi e ucciso davanti alla compagna, chi è la vittima dell’agguato: Carmine D’Onofrio è il figlio illegittimo del boss Chi è la vittima dell'agguato a Ponticelli. La giovane vittima, 23 anni, è deceduta a causa delle ferite riportate all'ospedale Villa Betania Cronaca 6 Ottobre 2021 09:38 Di redazione 1'

È il figlio illegittimo di Giuseppe De Luca Bossa, a sua volta fratello di Antonio De Luca Bossa, elemento di vertice dell’omonimo clan di camorra del quartiere Ponticelli di Napoli, Carmine D’Onofrio, il 23enne incensurato, morto dopo essere stato ferito gravemente con colpi di pistola la scorsa notte a Napoli.

Chi è la vittima dell’agguato a Ponticelli

L’ergastolano Antonio De Luca Bossa, detto “Tonino ‘o sicco” è ritenuto dagli inquirenti uno dei criminali più pericolosi della camorra partenopea. Il clan da poco più di un anno, secondo gli inquirenti, ha guadagnato posizioni nello scacchiere malavitoso di Napoli est.

L’agguato è avvenuto in via Luigi Crisconio. La vittima è deceduto in seguito presso l’ospedale Villa Betania. Il giovane è stato ucciso davanti alla compagna con la quale era insieme in strada.