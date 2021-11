0 Facebook Giovane mamma si opera per perde peso: Sabrina muore dopo l’operazione Cronaca 9 Novembre 2021 11:35 Di redazione 1'

Dramma in Sardegna dove una giovane mamma cagliaritana, di 40 anni, è deceduta dopo aver effettuato un intervento per perdere peso in eccesso. Si chiamava Sabrina Luciano la vittima della tragedia che è scomparsa, come riporta oggi il quotidiano “L’Unione Sarda”, dopo gli esiti di un’operazione per la riduzione dello stomaco effettuata in un ospedale veneto a cui la stessa si era rivolta. “Non si può rischiare la vita così in ospedale” commenta, ancora in preda al dolore, il marito Gianluca Secchi.

Il dramma

La donna era, inoltre, mamma di un bimbo di pochi anni mentre avrebbe accusato i primi disturbi già poco dopo il rientro in casa dal nosocomio settentrionale dove era stata assistita. Appena avvertiti i primi sintomi Sabrina si era rivolta al Policlinico di Monserrato, dove è stata ricoverata prima di spegnersi nello stesso a causa di uno choc settico. Come riferito dall’esame necroscopico.