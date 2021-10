0 Facebook Francesco Merola difende Giusy Attanasio e ‘mette pace’ con Nino D’Angelo: “Maestro si può sbagliare, lei vi vuole bene” Francesco Merola difende Giusy Attanasio. Nel video pubblicato da Internapoli l'intervento del figlio del grande Mario Merola Spettacolo 19 Ottobre 2021 20:28 Di redazione 1'

“Diceva mio padre che nella vita si può sbagliare. Maestro, Giusy Attanasio è una grande artista e non ha mai detto nulla di male. Lei vi vuole bene e so che anche voi ne volete a lei“, a dire queste parole è stato Francesco Merola.

Il figlio del grande Mario, ‘Re’ della sceneggiata napoletana, è stato immortalato in un video pubblicato da Internapoli. Con lui proprio Giusy Attanasio visibilmente commossa dopo le polemiche di questi giorni.

Francesco Merola difende Giusy Attanasio

“Io ho sempre detto che tuo padre è stato come un nonno per me, Nino D’Angelo è stato dunque un padre“, ha detto la Attanasio chiudendo la questione tra Nino D’Angelo e i cantanti neomelodici.

Francesco Merola difende Giusy Attanasio: la video intervista alla cantante neomelodica