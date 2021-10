0 Facebook Nancy Coppola disperata: “Siete da querela, state andando oltre, ricordatevi che sono una mamma” Spettacolo 18 Ottobre 2021 08:35 Di redazione 2'

Non ne può più Nancy Coppola. Dopo aver pubblicato video e post contro alcune affermazioni fatte d aNino D’Angelo, la cantante è stata attaccata fai fan. A distanza di una settimana, la neomelodica ancora non riesce a credere ai commenti brutti che le scrivono in continuazione.

Lo stesso maestro ha messo un punto alla querelle parlando della sua posizione in merito agli attacchi delle cantanti Giusy Attanasio e Nancy Coppola. Ma il popolo proprio non vuole farsene una ragione e continua a inveire contro le, accusate di aver parlato a sproposito del Maestro.

Nancy non regge più e sbotta con questo post: