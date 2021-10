0 Facebook Nino D’Angelo zittisce definitivamente tutti: “Parlo io, ho sofferto tanto per questo nuovo disco” Spettacolo 15 Ottobre 2021 08:58 Di redazione 2'

Oltre le polemiche o contro tutto il clamore degli ultimi giorni, Nino D’Angelo risponde come sempre con la sua arte. Il cantante napoletano ha messo in campo tutta la sua arguta intelligenza e con la sua cultura fatta di strada e lezioni imparate negli anni, vuole andare oltre, presentando il suo nuovo album.

Lo ha detto in un’intervista al Suor Orsola Benincasa, l’ha detto ieri sera prima dell’uscita del nuovo album, accogliendo il consenso di tutti quelli che da sempre lo amano. Il popolo delle canzoni di Nino ne ha amato le origini e l’evoluzione. Il Maestro della canzone napoletana vuole solo ripristinare il grande onore di essere un cantante napoletano. Uno che con la sua lingua si esprime come un poeta che non sa parlare.

Nino D’Angelo presenta il nuovo disco: il Poeta che non sa parlare

A introdurre il disco di Nino D’Angelo un cappello dell’attore Toni Servillo che recita parole scritte dall’ex Caschetto Biondo. In un video su Facebook lo stesso D’Angelo racconta: “Questo album mi è costato tanto, ho sofferto tanto, per il momento in cui siamo. Il tour parte da marzo”.