Nino D'Angelo piange in diretta da Mara Venier: "Per 4 anni non ho voluto fare niente" Spettacolo 17 Ottobre 2021

Nino D’Angelo, è stato intervistato ancora una volta da Mara Venier. In giro per la promozione della sua ultima opera, “Il poeta che non sa parlare”, il cantante napoletano si lascia andare a momenti di confessione a Domenica In.

Lacrime quando tocca il momento più doloroso della sua vita, la morte die genitori a 11 mesi di distanza e la comparsa della depressione:

“Ho conosciuto la depressione, sono stato fermo 4 anni non avevo più voglia di fare niente. La depressione non ti fa ridere, non ti fa sognare. Non auguro la depressione a nessuno, diventi una nullità. Sono stati anni difficilissimi, non vedevo e sentivo niente. Ora sto meglio! Ho avuto 4 nipoti, uno più bello dell’altro! Loro sono i veri antidepressivi!“.

Al suo fianco la famiglia, la moglie Annamaria, che non l’ha mai mollato e i figli. “Una mattina mi sono svegliato è ho visto mio figlio era grande e così dovevo io vivere per loro”. Dopo l’amara confessione l’artista si esibisce sulle note di “O pate”. “Parlavo sempre di mia mamma e mi sono detto, ma mio padre starà dicendo: “Ma mio figlio non parla mai di me?” e così mi sono messo a scrivere”. Racconta poi come è nato questo meraviglio brano.