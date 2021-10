0 Facebook Nancy Coppola chiude la ‘questione Nino D’Angelo’: “Confermo il mio pensiero ma mi dissocio dalle offese” Il post di Nancy Coppola su Nino D'Angelo. La cantante napoletana ha risposto ai fan che avevano commentato le sue parole Spettacolo 13 Ottobre 2021 13:06 Di redazione 2'

Si potrebbe scrivere la parola fine e mettere un punto. Stiamo parlando della polemica che ha visto protagonisti Nino D’Angelo e alcuni cantanti neomelodici. Tutto ha avuto inizio da alcune parole del cantautore napoletano.

“Non sono un neomelodico e mai lo sarò“, questa la frase che ha scatenato il putiferio e le reazioni di alcuni musicisti neomelodici. Tra questi si sono espresse Giusy Attanasio e Nancy Coppola.

Il post di Nancy Coppola su Nino D’Angelo

Proprio quest’ultima ha voluto chiarire ulteriormente la sua opinione. Dopo un primo post e un video pubblicato successivamente, Nancy Coppola ha confermato le sue dichiarazioni ma dissociandosi dalle offese apparse nei commenti.

Il post di Nancy Coppola su Nino D’Angelo: la pubblicazione su Facebook

“Mi dissocio da tutto ciò che è stato scritto dopo di me sui social trascendendo e toccando il fondo. Sono una persona coerente e non rinnego il mio pensiero.

Le mie sono state parole educate e nn ho mancato di rispetto al maestro.

I miei post sono ancora lì. Le mie sono state parole di una degna figlia di D’Angelo che si è sentita esclusa per il suo dissociarsi da un nuovo genere di musica che ha creato “lui stesso “ prima che successivamente poi avvenisse il boom dei cosiddetti NEOMELODICI. Parole che lui stesso mi ha detto a casa sua. (Quindi tutti figli suoi).

Spero di aver frainteso il contenuto della sua dichiarazione e che voleva alludere ad altro visto che non combaciava con quello che mi aveva detto precedentemente. E non perché io mi senta chi sa chi o pke’ voglia mettermi a paragone perché non mi permetterei mai…sarei una presuntuosa ignorante se lo facessi…ma semplicemente perché amo D’Angelo tanto quanto voi! Sempre con rispetto…Nancy“.

