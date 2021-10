0 Facebook Giusy Attanasio: “Nino D’Angelo ha fatto di tutto per far parlare di lui e io sono caduta nella trappola” Spettacolo 16 Ottobre 2021 17:13 Di redazione 1'

Giusy Attanasio continua ad attaccare Nino D’Angelo, dopo le esternazioni sui cantanti neomelodici. La napoletana, alla presentazione del suo album, ha spiegato quello che stava accadendo. “Nino D’Angelo ha fatto di tutto per far parlare di lui e io sono caduta nella trappola”, ha detto.

Secondo la cantante neomelodica dunque le affermazioni dell’ex caschetto biondo farebbero parte di un piano di marketing architettato ad hoc per l’uscita del nuovo album del Maestro, “Il poeta che non sa parlare”. Diciamo che questa teoria, pur se non male, fa acqua da tutte le parti.

Innanzitutto Nino D’Angelo sono ormai decenni che prova a riabilitare il suo nome legato alla canzone neomelodica, in secondo luogo l’artista non ha bisogno di questo clamore negativo per essere al centro dell’attenzione. Insomma la Attanasio, che ha ricevuto non pochi commenti negativi per le sue parole contro Nino, si sta arrampicando sugli specchi!

Si prendesse questo momento di notorietà e Amen, che a breve finirà di nuovo per esser nominata solo dai suoi fans.