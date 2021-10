0 Facebook Dramma in un campetto, Sofia muore a 5 anni colpita da una porta di calcio: “Scena straziante” Cronaca 20 Ottobre 2021 08:05 Di redazione 2'

Pomeriggio di gioco si trasforma in una tragedia. Una bambina di 5 anni, di nome Sofia, è morta dopo che è stata colpita dalla porta di un campetto di calcio a Rocca di Botte, paesino in provincia dell’Aquila. Era andata con i suoi genitori, coppia 27enne di Roma, a fare una gita fuori porta nel pomeriggio di martedì. Erano andati a trovare i nonni materni.

La famiglia era uscita a fare una passeggiata con il cane quando sono entrati in un campo di calcio del Comune, che aveva il cancello aperto e nessuna segnalazione di pericolo. La bimba stava giocando con il cane vicino alla porta quando la struttura improvvisamente è caduta, colpendola alla testa. Immediato l’arrivo dei soccorsi, sul posto oltre un’ambulanza è giunto anche un elicottero, ma per la piccola purtroppo non c’era nulla da fare. La ferita alla testa era troppo grave e nonostante i medici abbiano provato a salvarle la vita, hanno dovuto constatare il decesso.

“Davanti ai nostri occhi si è presentata una scena straziante, abbiamo fatto l’impossibile per strappare alla morte la bimba, ma non era nelle facoltà umane salvarla. E’ una tragedia immane che getta nello sconforto la comunità di Rocca di Botte e quella di Acilia”, questo il racconto dei soccorritori. Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta per omicidio e il luogo dell’incidente è stato sequestrato. Bisognerà comprendere per quale motivo la porta sia caduta. Sotto choc i genitori che sono stati ascoltati dai carabinieri.