Denise Espsosito lancia la frecciatina, Anna Tatangelo parla di "lunga lista di torti" Spettacolo 19 Ottobre 2021

E’ apparso a tutti come un chiaro riferimento alle parole usate da Anna Tatangelo durante l’intervista a Verissimo il messaggio condiviso da Denise Esposito in una storia su Instagram. Aveva scritto: “Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro”. Il tempismo è stato tale che è stato impossibile non credere che la giovane compagna di Gigi D’Alessio potesse riferirsi al racconto di lady Tata a Silvia Toffanin.

Denise Esposito e la frecciatina ad Anna Tatangelo

La Tatangelo aveva infatti detto che lei e il figlio Andrea erano venuti a sapere della gravidanza di Denise direttamente dalle copertine dei giornali. La giovane fidanzata di D’Alessio dopo qualche ora ha condiviso quel messaggio che potrebbe sembrare proprio una risposta alla ex del cantante napoletano. Un botta e risposta a suon di social, pane per i denti del gossip.

E Anna Tatangelo? La cantante non sembra aver ceduto alla presunta provocazione sebbene nella sezione di domande e risposte su Instagram, al quesito di un utente “Il torto peggiore che hai subito?”, ha risposto con l’immagine di una lunga lista praticamente infinita. Che nell’elenco ci sia anche il comportamento del suo ex compagno? Possibile e potrebbe non mancare il messaggio della giovane Denise. Continuerà il velato botta e risposta tra lady Tata e la giovane napoletana? Staremo a vedere.