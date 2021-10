0 Facebook Anna Tatangelo a Verissimo, nuovo amore e il figlio: “Sono innamorata, il matrimonio è una cosa bellissima” Spettacolo 17 Ottobre 2021 17:24 Di Fabiana Coppola 3'

Anna Tatangelo, ospite a Verissimo, parla per la prima volta della sua storia d’amore con il rapper Livio Cori. Le foto di quest’estate pubblicate sui settimanali di gossip hanno ufficializzato l’unione tra i due, ma ora la cantante vuole dire la sua.

Anna Tatangelo a Verissimo: racconta il nuovo amore con Livio Cori

In merito alla conoscenza del nuovo compagno con il figlio Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, ha dichiarato: “Un momento molto importante perché le mamme hanno sempre paura quando hanno un figlio mammone, cercano di proteggerlo, però la sincerità paga. Gli ho detto guarda mamma ha una simpatia ma è importante che tu mi dica il tuo pensiero. Devo dire che si sono trovati subito. Ero piena di dubbi perché quando finisce un rapporto e ci sono i figli è una preoccupazione”.

Lady Tata ha deciso di raccontare come è nata la sua storia d’amore con Livio Cori: “La storia è iniziata in maniera inaspettata perché ero cinica. E’ stato un momento un po’ difficile. Sono innamorata, sto bene. Mi fa stare molto bene, mi fa sorridere e sono contenta. Noi ci conoscevamo da anni però non ci eravamo proprio calcolati. Io poi l’ho incontrato per il nuovo disco e verso settembre\ottobre ci siamo rincontrati e nello stare insieme ci siamo ritrovati e da cosa nasce cosa”. E sul futuro aggiunge: “Il matrimonio è una cosa bellissima, non lo escludo”.

Su un nuovo figlio, l’ex compagna del cantante napoletano, non ha dubbi: “Sono fiera di Andrea, è il mio successo più grande. Non escludo un secondo figlio”. Intenso il rapporto di Anna con i genitori e infatti proprio sulla questione famiglia la conduttrice di “Scene da un matrimonio” non trattiene il pianto. “Loro mi hanno insegnato tutto sulla famiglia e su cosa vuol dire proteggere i propri figli. Come nonno mio padre lo vizia, anche troppo, però ci sta. Sono stata la prima a renderli nonni ed è bello averli a fianco. Io vivo a Roma, ma appena posso vado a Sora”.

Poi la patata bollente: come Anna ha saputo della gravidanza della compagna di Gigi D’Alessio: “Io e Andrea abbiamo saputo che Gigi aspettava un figlio dai giornali. Io sono la mamma e devo proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre e io voglio solo la sua serenità quindi farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”.