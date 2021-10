0 Facebook Denise Esposito risponde ad Anna Tatangelo: “Brutti dentro, non curatevi solo del corpo” Spettacolo 18 Ottobre 2021 13:29 Di redazione 2'

Dopo l’intervista ad Anna Tatangelo a Verissimo non poteva non arrivare una risposta dall’altra parte (quella tirata in ballo dalla conduttrice). La cantante ha parlato dell’ex compagno e del modo in cui sia lei che il figlio, Andrea (nato dalla relazione con il cantante napoletano), siano venuti a sapere dell’arrivo del quinto figlio di Gigi D’Alessio dai giornali. Un’affermazione che è stata ripresa da tutte le testate, cartacei e online, e che scatenerà sicuramente polveroni.

Anna Tatangelo contro Denise Esposito: arriva la risposta

A difendere D’Alessio infatti ci ha già pensato la compagna, Denise Esposito, che di mestiere fa l’avvocato. La donna, incinta con parto previsto per dicembre, ha utilizzato Instagram per rispondere in maniera indiretta, a mo’ di frecciatina all’ex compagna del suo attuale fidanzato. “Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro”.

Un chiaro riferimento alle parole della bella Anna che ha letteralmente detto: “Io e Andrea abbiamo saputo che Gigi aspettava un figlio dai giornali. Io sono la mamma e devo proteggere Andrea”. Le parole della Esposito sono collegabili alla Tatangelo anche perché si riferiscono a una persona che cura molto il proprio aspetto esteriore. Possiamo dire che sicuramente la cantante di Sora ci tiene molto al proprio corpo e al proprio look. Quindi si apre una guerra in casa D’Alessio?