0 Facebook Gli rubano una sigaretta elettronica, chiede di restituirla e viene aggredito dal branco all’Orientale Cronaca 19 Ottobre 2021 09:43 Di redazione 2'

Aveva chiesto di restituirgli una sigaretta elettronica che gli era appena stata rubata, è bastato questo per far scoppiare la furia di un branco nella piazzetta dell’Orientale a Napoli. In poco tempo un giovane è stato aggredito da più ragazzini che gli si sono scagliati contro con una ferocia inaudita.

Ragazzo aggredito nella piazza dell’Orientale

Sono queste le immagini che si vedono in un video condiviso da Francesco Emilio Borrelli, un’aggressione nel cuore del centro storico, l’ennesima con protagonisti giovanissimi. Un episodio che si aggiunge alla lunga lista di quelli avvenuti a Napoli negli ultimi tempi sempre per mano di ragazzini. “Salve signor Borrelli, la rissa fuori l’Orientale è nata dopo che un ragazzo aveva chiesto GENTILMENTE a un ladro di restituirgli la sigaretta elettronica che si era preso. La reazione è stata di una violenza inaudita ed è scoppiato il pandemonio”, questo il racconto della persona che ha segnalato il video al consigliere regionale dei Verdi.

Dalle immagini del video si vede la ferocia con la quale più ragazzi si sono scagliati contro un povero malcapitato, ‘colpevole’ di aver chiesto indietro la sua sigaretta. La folla nella piazza si è aperta quasi come se stesse assistendo a un combattimento sul ring. A un certo punto due giovani intervengono per separare il branco dalla vittima che intanto era per terra mentre veniva presa a calci.

Il video della rissa nella piazza dell’Orientale