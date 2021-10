0 Facebook Anna Tatangelo, il vestito sensuale fa scattare Claudio Amendola, la gaffe: “Come si fa a non corteggiarla” Spettacolo 15 Ottobre 2021 13:30 Di redazione 2'

Anna Tatangelo si presenta con un abito mozzafiato a “Star in the Star”, il programma condotto da Ilary Blasi, e rapisce l’attenzione di tutti, soprattutto di Claudio Amendola. L’attore romano è stato completamente rapito dalla bella Anna, dalle sue gambe stratosferiche, da quel mini dress tutto pizzi e trasparenze di colore nero, che avrebbe fatto girare la testa a chiunque.

Anna Tatangelo a Star in the Star colpisce Claudio Amendola

Le parole utilizzate da Amendola non sono di certo passate inosservate. L’attore ha detto: “Non penso sia difficile corteggiarla“. Una frase che si è rivelata una gaffe e ha fatto scattare risatine maliziose. Nemmeno Andrea Pucci ha resistito al fascino di Anna Tatangelo, infatti ha detto che alla fine hanno vinto le sue gambe. Insomma l’ex di Gigi D’Alessio è stata molto apprezzata!

Oggi Anna, dopo la rottura storica con il compagno, è tornata a sorridere tra le braccia di Livio Cori, rapper napoletano che ha conquistato il suo cuore. Tra i due la storia è molto seria. Spesso si vedono insieme su Instagram in stories che diventano delle vere e proprie gag. Pare che si ritrovino a condividere lo stesso tetto in molte occasioni: c’è aria di convivenza? “Anna crede molto nella storia con Livio, tanto che è andata in vacanza con lui in Puglia e ha portato pure suo figlio, segno che tra loro c’è completa armonia, infatti fanno molti progetti insieme. Anna è serena, stare con Livio la fa stare bene”, ha raccontato un’amica al settimanale Di Più.