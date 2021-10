0 Facebook Anna Tatangelo, la malattia del papà, le lacrime: “Ho dovuto trovare la forza per affrontarlo” Spettacolo 18 Ottobre 2021 08:47 Di redazione 2'

Un fiume in piena Anna Tatangelo a Verissimo. La cantante parla dell’ex Gigi D’Alessio in attesa del quinto figlio, del nuovo compagno, Livio Cori, e della malattia del papà. Non riesce a trattenere le lacrime quando parla della famiglia e fa piangere anche la padrona di casa, Silvia Toffanin.

Anna Tatangelo a Verissimo: la malattia del papà

Intenso il rapporto di Anna con i genitori e infatti proprio sulla questione famiglia la conduttrice di “Scene da un matrimonio” non trattiene il pianto. “Loro mi hanno insegnato tutto sulla famiglia e su cosa vuol dire proteggere i propri figli. Come nonno mio padre lo vizia, anche troppo, però ci sta. Sono stata la prima a renderli nonni ed è bello averli a fianco. Io vivo a Roma, ma appena posso vado a Sora. Mi sono fatta forza per affrontare delle problematiche molto forti di salute, ho tirato fuori una forza che non immaginavo. Oggi sta bene“. Il papà di Anna è stato malato ma adesso pare che sia tutto rientrato. La ragazza ricorda come il papà la difende sempre, la ammira e la idolatra.

Ora per Anna un periodo nuovo fatto solo di cose belle, un nuovo amore e progetti insieme di matrimonio e forse un nuovo figlio, la conduzione del programma a Canale Cinque “Scene da un matrimonio” (che sta andando molto bene come ascolti) e l’uscita del nuovo album e presto un tour in giro per l’Italia.