Come sta Belen Rodriguez dopo il malore durante le registrazioni: "Ci ho provato, non ci sono riuscita" Spettacolo 21 Luglio 2021

Spavento per Belen Rodriguez nella giornata di mercoledì, la show girl argentina ha avuto un malore durante le registrazioni di Tu si que Vales, che sono poi state interrotte. E’ stata lei stessa a comunicare quanto accaduto negli studi televisivi attraverso le sue storie su Instagram. Adesso tutti si domandano come stia Belen.

Le parole di Belen Rodriguez dopo il malore durante le registrazioni

La Rodriguez aveva appena ripreso a lavorare dopo aver partorito, una settimana di stop ed era pronta a registrare il programma di canale 5. Era arrivata a Roma con il suo compagno, Antonino Spinalbese e la piccola Luna Marì. Nonostante la stanchezza dovuta al parto aveva preferito riprendere subito a lavorare per non ritardare le riprese del programma. Poi, però, a causa di un malore si è dovuta fermare. “Sono tornata in hotel, non sono stata bene. Ho dovuto fare tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire…”, queste le parole della show girl.

Come sta Belen Rodriguez dopo il malore

Dopo tre flebo, Belen Rodriguez si è rifugiata in albergo per riposare assieme alla sua bambina e al compagno: “Mi guardo questa cucciola e tutto mi passa”. Non si sa se oggi riprenderà le registrazioni o preferirà attendere ancora qualche giorno per riposarsi e tornare in forma. Per fortuna si sarebbe trattato solo di uno spavento, un calo dovuto sicuramente alla stanchezza e al caldo. Tantissimi i messaggi di auguri e di una pronta guarigione per la show girl.