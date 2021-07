0 Facebook Paura per Belen dopo il parto, il malore e lo stop: “Ho fatto tre flebo” Malore per Belen Rodriguez. La showgirl e modella ha partorito da pochi giorni ma ha ripreso a lavorare. L'annuncio sui social Spettacolo 20 Luglio 2021 21:41 Di redazione 1'

Momenti di panico per Belen Rodriguez. La modella sud americana ha partorito da pochi giorni mettendo al mondo una bellissima bambina. Nonostante tutto ha ripreso subito a lavorare. Ma forse il caldo, lo stress e la stanchezza le hanno giocato un brutto scherzo.

La showgirl neo mamma per la seconda volta, è stata colta da un malore improvviso che l’ha costretta a fermare le riprese della trasmissione targata Mediaset, ‘Tu si que vales‘. Ad annunciarlo la stessa Belen sui propri canali social.

Malore per Belen Rodriguez

“Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. Ho fatto tre flebo, perché era disidrata. Non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu si que vales“, queste le parole della Rodriguez. Tantissimi i commenti di incoraggiamento da parte dei fan.