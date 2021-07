0 Facebook Stefano De Martino in copertina su Vanity Fair con Santiago: “Seguo gli insegnamenti di mio padre con lui” Spettacolo 20 Luglio 2021 18:18 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Santiago sono i protagonisti della copertina del prossimo numero di Vanity Fair. Il ballerino e show man napoletano racconta la paternità e il rapporto che ha con suo figlio, avuto da Belen Rodriguez.

Stefano De Martino racconta il suo rapporto con Santiago

Si è sempre dimostrato un padre attento e molto legato al suo bambino, con il quale cerca di stare tutte le volte che può. Lui e Belen hanno fatto il massimo per non far pesare al bambino la loro separazione e oggi, come tanti altri genitori, gestiscono una ‘famiglia allargata’. De Martino è protagonista con suo figlio di una cover della sopracitata rivista che racconta quanto è importante riconoscere i cambiamenti della genitorialità.

De Martino ha raccontato cosa faceva il padre con lui e come prova a fare lo stesso con il piccolo Santiago: “Mio padre sapeva che mettermi sotto una campana di vetro non mi avrebbe protetto dai pericoli, e che proibire all’origine conduce sempre a voler infrangere i divieti. Decise di non pormi dei limiti perché i miei limiti, e quindi i miei confini, sapessi definirli da solo. Adesso io, con mio figlio, cerco di fare lo stesso”.