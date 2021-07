0 Facebook Belen Rodriguez torna a lavoro dopo il parto, in viaggio con Luna Marì e il messaggio a Santiago Spettacolo 19 Luglio 2021 15:17 Di redazione 2'

A soli sette giorni dal parto Belen Rodriguez torna già a lavorare. La show girl ha dato alla luce la sua secondo genita la settimana scorsa e dopo una pausa in una lussuosa villa sull’isola di Albarella in Piemonte, è partita in treno con il compagno Antonio Spinalbese e Luna Marì direzione Roma.

Belen Rodriguez torna a lavoro dopo il parto

Belen, infatti, sarà impegnata con le riprese di Tu si que Vales, cui quanto pare non ha voluto rinunciare. Poco conta la stanchezza degli ultimi giorni, proprio domenica aveva pubblicato un’immagine dell’alba dicendo che Luna Marì aveva l’insonnia. Il lavoro è lavoro e lo sa bene Belen che tra impegni televisivi e come testimonial per varie linee d’abbigliamento e altro, Original Marines ha prodotto in vendita una capsule con il nome della figlia, è in continua attività.

Mentre Belen con Antonino e Luna Marì trascorrerà alcuni giorni a Roma per le riprese del programma di Maria De Filippi, il piccolo Santiago è con Stefano De Martino. Il bambino ha raggiunto il padre in Campania qualche giorno dopo la nascita della sorellina Belen. La show girl gli ha dedicato un tenero post in cui gli dice: “Tu mi manchi come l’aria 🤍”, parole che ben lasciano intendere come la Rodriguez abbia voglia di vedere il suo piccolo.

Il post di Belen Rodriguez per Santiago