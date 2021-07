0 Facebook Giugliano piange Valentina De Icco, morta a soli 32 anni. Sui social scriveva: “Tu in ogni caso mettici il cuore” Cronaca 21 Luglio 2021 12:31 Di redazione 2'

Una triste notizia ha colpito la comunità di Giugliano, è morta Valentina De Icco. Giovane di soli 32 anni, da tempo lottava contro una patologia autoimmune: la sclerodermia, una malattia sistemica cronica.

Addio a Valentina De Icco

Questo brutto male l’aveva colpita quando era solo una adolescente, ma Valentina, come ricordano gli amici, non si è mai persa d’animo. Amava la vita e ha combattuto fino all’ultimo senza mai perdere il sorriso. Aveva un nipotino cui era legatissima, che per lei era una ragione di vita.

Sui social come frase di presentazione al profilo scriveva: “Tu in ogni caso mettici il cuore, poi al resto ci pensa la vita”. E il cuore Valentina l’ha messo in ogni giorno vissuto. La notizia della sua morte ha lasciato attonite le tante persone che la conoscevano. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi nei gruppi social legati al territorio In molti ricordano il suo sorriso e la sua energia.

I funerali di Valentina De Icco

I funerali di Valentina De Icco si terranno nella giornata di giovedì nella chiesa di San Nicola alle ore 10. Proprio il parrocco, Raffaele Grimaldi, ha scritto sui social: “Valentina De Icco è ritornata nella Casa del Padre… Ragazza ricca di fede…che da anni e con grande Pazienza, ha portato il duro peso della Croce…sono vicino a tutta la Famiglia…che stanno vivendo questa terribile Prova”.