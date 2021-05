0 Facebook Caso Denise, spunta una foto di una donna rom che chiamò Pietro Pulizzi: “Somiglianza impressionante” Cronaca 7 Maggio 2021 16:06 Di redazione 2'

Mentre proseguono le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, riaperte da poco, si continua a discutere del caso della bambina le cui tracce si sono perse il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Per la prima sono state messe a confronto l’immagine di una donna, che era nel campo rom di Marsala e telefonò Pietro Pulizzi, con quella ripresa a Milano in compagnia di una bambina in stazione che somigliava molto a Denise Pipitone.

Foto donna che chiamò Pietro Pulizzi

Era il 14 gennaio del 2005 quando il padre naturale di Denise, Pietro Pulizzi, padre naturale della bambina, ricevette una telefonata da una donna che era partita da un campo rom di Marsala. In seguito ci furono degli accertamenti che non portarono però a nulla. C’era però una fotografia scattata alla persona che aveva chiamato il papà di Denise. Oggi Mattino Cinque ha messo a confronto le due donne – quella delle telefonata e quella avvistata a Milano con una bambina somigliante a Denise – e lo stesso avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta ha parlato di “somiglianza notevole”. Federica Panicucci ha poi spiegato che per motivi di privacy non hanno potuto far vedere la foto della donna che ha telefonato il padre di Denise, ma al legale è stata fatta vedere.

Il legale ha poi detto: “È abbastanza sconvolgente, è la prima volta che la vedo”, queste le parole dell’avvocato Frazzitta che però ha notato anche la differenza d’età tra le due donne: “In teoria una potrebbe essere la figlia dell’altra“.