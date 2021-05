0 Facebook Caso Mauro Romano, lo sceicco incontrerà la famiglia del bambino scomparso News 7 Maggio 2021 16:09 Di redazione 1'

Per quanto riguarda la pista araba, l’incontro tra la mamma di Mauro Romano e il ricco imprenditore ci sarà”. Lo conferma l’avvocato Antonio La Scala che rappresenta i genitori di Mauro Romano, scomparso da Racale (Lecce), a 6 anni, il 21 giugno 1977 e mai trovato.

La mamma Bianca Colaianni aveva chiesto a Mohammed Al Habtoor un incontro per avere la possibilità di guardarlo negli occhi. Lo sceicco aveva rifiutato di fare il test del Dna, ma ha accettato di incontrare la mamma del piccolo scomparso. La donna sostiene che quell’uomo che vive e lavora Dubai abbia qualcosa in comune con suo figlio: lo sguardo e due cicatrici, una sulla mano destra e l’altra sul sopracciglio sinistro. All’emiro arabo, uno degli uomini più ricchi del suo Paese, la donna è arrivata dopo averlo visto in foto su un settimanale assieme a un’attrice italiana.

“Sarà un incontro riservato e silenzioso”, aggiunge il legale. “L’importante è che mamma Bianca e papà Natale, i genitori di Mauro, sappiano quello che devono sapere”, prosegue.