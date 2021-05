0 Facebook Lacrime di felicità a Marigliano, dal Santobono a casa: il piccolo Alessio torna da mamma e papà Cronaca 7 Maggio 2021 15:54 Di redazione 1'

Una bella notizia, uno straordinario lieto fine. Il piccolo Alessio Pio, 12 anni, ha fatto ritorno a casa. Il ragazzino era stato ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli dove aveva subito due operazioni al cervello.

Come riportato da Marigliano.net, qualche mese fa Alessio era a casa sul divano. All’improvviso si è sentito male ed ha perso i sensi. In quel momento sono scattati l’allarme e il ricovero urgente in ospedale.

“Chiedo di pregare per mio figlio Alessio Pio Perna che è in sala rianimazione per un’ ischemia cerebrale”, aveva scritto il papà. Agli appelli hanno risposto in tanti, unendosi con affetto alla famiglia del 12enne.