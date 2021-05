0 Facebook Piera Maggio dopo l’ispezione: “Fino a prova contraria Denise è viva” News 6 Maggio 2021 17:39 Di redazione 2'

Sono poche parole ma dirette e chiare quelle che Piera Maggio ha voluto condividere al termine di una giornata che lei stessa ha definito ‘pesante’. La madre di Denise Pipitone, che ha partecipato in collegamento da Mazara del Vallo all’ultima puntata di Chi l’ha Visto, ha lamentato le modalità con le quali ha appreso dell’ispezione in corso all’interno della casa che era stata della madre di Anna Corona.

Piera Maggio parla dopo l’ispezione

Diversi gli sfoghi, ma dopo che l’ispezione si è conclusa con un nulla di fatto, ha ribadito quello che sta dicendo da 17 anni: “Denise è viva“. Nel corso del collegamento ha anche detto di essere stata bersaglio di diversi attacchi sui social: “Sappiamo bene chi sono”.

Poi, questa mattina, ha voluto esprimere chiaramente quello che pensa in un post sulla sua pagina Facebook, spiegando che finché non ci saranno prove del contrario, per la sua famiglia la bambina è viva e va cercata: “Fino a prova contraria Denise è viva e va cercata, se e quando ci dimostreranno il contrario, solo all’ora ci fermeremo nel cercarla e proseguiremo in altro…Grazie. Chiunque in tutti questi anni ci ha fatto del male, direttamente o indirettamente non può e non deve rimanere impunito, soprattutto chi ha sequestrato Denise”.

Il post di Piera Maggio