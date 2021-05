0 Facebook Caso Denise, l’ex pm che si occupò delle indagini: “Forse era in quella casa” Cronaca 6 Maggio 2021 13:07 Di redazione 2'

Ampio spazio è stato dato al caso di Denise Pipitone nell’ultima puntata di Chi l’ha Visto. Oltre al collegamento in diretta con Mazara del Vallo, dove si è tenuta una manifestazione per la bambina scomparsa, è stata trasmessa l’intervista di Maria Angioni, all’epoca della sparizione della bambina la pm che si occupò dell’inchiesta.

Caso Denise, parla l’ex pm che si occupò delle indagini

E’ stata lei a lanciare quello che ha definito essere un indizio. La dottoressa Angioni – oggi giudice del lavoro – ai microfoni del programma condotto da Federica Sciarelli ha detto: “Probabilmente era presente nella casa quando andarono le forze dell’ordine, ma perché Anna Corona non avvisò che era quella sbagliata?“. Poi ha aggiunto: “E’ questo un indizio da cui ripartire”.

L’ex pm ha anche detto che mancherebbe una dichiarazione per collegare tutti i tasselli di un’indagine che per ora non ha portato risultati. Anche l’ispezione compiuta nella giornata di mercoledì in un garage della casa in cui viveva la madre di Anna Corona, per ora, ha portato a nulla di fatto. Tant’è che niente è stato posto sotto sequestro. La stessa dottoressa Angioni, in un altro momento all’Adnkronos, aveva spiegato di non ricordare la presenza di un pozzo: “Non ricordo niente sul dettaglio di un pozzo”.

Intanto la madre di Denise Pipitone, Piera Maggio, assieme al padre, Piero Pulizzi ribadiscono che “fina a prova contraria Denise è viva”, poi aggiungono “ci fermeremo solo solo quando dimostreranno il contrario”. Intanto proseguono le indagini sulla sparizione della bambina e la testimonianza dell’ex pm Angioni è la prima a essere stata messa agli atti.

Il video dell’intervista di Chi l’ha visto alla dottoressa Angioni