Continuano le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta il 1 settembre del 2004. Mentre i carabinieri hanno effettuato un’ispezione in quella che era la casa della madre di Anna Corona, conclusasi con esito negativo, è stata resa nota un’intercettazione di una telefonata giunta a casa di Anna Corona.

Intercettazione telefonata Anna Corona

Parliamo del periodo precedente alla scomparsa della piccola. L’intercettazione è stata trasmessa durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Si ascolta una bambina dire “Pronto” e una voce immediata che la zittisce “Stai zitta”. La chiamata è giunta in casa di Anna Corona dove all’epoca della sparizione di Denise vivevano con lei solo le due figlie che avevano 13 e 17 anni, per cui non si comprende chi potesse essere la bambina che parla.

Durante il programma di Barbara D’Urso è intervenuto anche il generale Luciano Garofalo, ex comandante dei Ris di Parma, che ha commentato quell’intercettazione: “L’intercettazione ambientale era già stata ascoltata dagli investigatori, è troppo breve e non è chiara. Perché l’ispezione ora? È molto probabile che ora sia arrivata una segnalazione in Procura. La Procura non può permettersi di fare ulteriore errori come in passato e per fare una prima verifica ha mandato gli specialisti. Perché la segnalazione è arrivata ora? Gli animi, le coscienze sono stati scossi dagli ultimi avvenimenti”.