0 Facebook Denise Pipitone, ricompensa in denaro per chi dà notizie utili: la generosa offerta dell’imprenditore Cronaca 4 Maggio 2021 16:11 Di redazione 2'

Una ricompensa per chiunque abbia informazioni riguardati Denise Pipitone. A lanciare l’iniziativa è il ricco uomo d’affari italoamericano Tony Di Piazza. In questi mesi in Italia si sono riaccesi i riflettori sulla piccola, che il primo settembre del 2004, sparì da Mazara del Vallo senza lasciare tracce.

Denise Pipitone, ricompensa in denaro per chi dà notizie utili: la generosa offerta dell’imprenditore

L’’imprenditore ha offerto una cospicua ricompensa per vincere l’omertà che da sempre rende vane le ricerche di Denise. “Lo dobbiamo alla piccola Denise – ha detto l’imprenditore da New York. – Ma lo dobbiamo anche a questa mamma, che in 17 anni non ha mai smesso un solo giorno di cercare sua figlia. Non è facile vivere per tanto tempo nell’incertezza”. La somma sarà a disposizione di coloro i quali forniranno notizie vere, certe che possano mettere la parola fine a questa vicenda fatta di silenzi e omertà. “L’iniziativa – dice l’imprenditore – è nata dopo che un tifoso siciliano mi ha chiesto di postare sulla mia bacheca social, l’appello per ritrovare la piccola. L’ho fatto volentieri, vedendo quella immagine mi sono chiesto se io potevo fare qualcosa. Ho parlato con l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della famiglia di Denise Pipitone e mi è sembrato entusiasta della mia iniziativa. Ora si dovrà studiare insieme in che modo utilizzare la ricompensa”. Di Piazza dice che ha seguito fin dal suo inizio la vicenda e che ancora oggi la segue con attenzione. “Questa somma – aggiunge Di Piazza – non è escluso che possa lievitare con l’ingresso di altri benefattori”.

Il gesto dell’imprenditore ha commosso la mamma di Denise, Piera Maggio, che ha detto: “Questo è un ulteriore tassello della grande generosità che ormai da giorni è partita nei confronti di Denise e sta investendo tutto il mondo”. L’avvocato della famiglia di Denise ha aggiunto: “Sarà la volta buona ne sono sicuro questi soldi stavolta saranno utilizzati, ne sono convinto”.