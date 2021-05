0 Facebook Denise Pipitone, spunta un’altra donna nelle telefonate con Anna Corona Cronaca 7 Maggio 2021 08:48 Di redazione 2'

Torna al centro dell’attenzione il caso di Denise Pipitone dopo l’ispezione nell’edificio che ospitò fino a pochi anni fa Anna Corona, la madre della sorellastra della bimba scomparsa il primo settembre del 2004.

Da tempo Piera Maggio, mamma di Denise, chiede che le intercettazioni fatte al commissariato tra Anna Corona e Jessica Pulizzi, figlia del papà di Denise, possano “essere ripulite con le nuove tecnologie”, che non erano disponibili all’epoca del processo. “Magari ascoltate oggi – ha detto la mamma della piccola scomparsa – dimostrano una versione diversa, più chiara. Spero che venga fatto, perché lì si parla di Denise, è l’oggetto della discussione”.

Intanto spunta un’altra donna nel caso di Denise, di nome Stefania che sarebbe sempre legata ad Anna Corona. Tra le due in un anno sono state effettuate 1233 telefonate, dopo l’1 settembre 2004 solo squilli, nessuna conversazione. Nel corso di Chi l’ha visto sono state fatte ascoltare alcune intercettazioni fatte dai carabinieri e poi in tribunale tra Anna Corona e Jessica Pulizzi, tuttavia di difficile interpretazione, anzi di una doppia interpretazione.

Viene fatta luce sui rapporti emersi al processo tra Anna Corona e una donna, di nome Stefania, che aveva una relazione con un esponente della Polizia, che la interrogò a Mazara del Vallo qualche giorno dopo la scomparsa di Denise. Di questo rapporto si è già parlato in passato e, durante il processo di primo grado, Anna Corona spiegò che con Stefania, che lavora presso un’agenzia di viaggi, ha un rapporto di amicizia. Stefania non sembra confermare infatti dichiarò in tribunale che Anna è semplicemente una cliente.