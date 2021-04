0 Facebook Denise Pipitone, lo scoop di Pomeriggio 5: Olesya viene ipnotizzata, poi entra in studio e chiama una donna «mammina» Cronaca 7 Aprile 2021 20:12 Di redazione 2'

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, torna sul caso Denise Pipitone e lancia uno scoop. Durante la trasmissione russa, “Lasciali parlare”, registrata ieri e trasmessa alle 18:45 (ora italiana), Olesya è stata ipnotizzata, poi una volta entrata in studio e ha chiamato una donna «mammina».

Nonostante molte indiscrezioni siano già venute fuori sulla puntata del programma in onda sul Primo canale russo, si attende ancora l’ufficialità del risultato del testo del DNA di Olesya, che sarà svelato a minuti. Attesissimo anche l’intervento di Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio.

SPEZZONE DELLA PUNTATA

Barbara D’Urso ha mandato in onda in anteprima alcuni stralci della puntata girata ieri sera. Nello spezzone si vede il conduttore lanciare un filmato in cui la ventenne russa viene ipnotizzata, ricordando i momenti della sua infanzia. “Ero molto piccola, la mia mamma aveva occhi neri e capelli neri”, racconta Olesya sotto ipnosi. Poi la ragazza entra in studio e rivolgendosi alla presunta mamma naturale in attesa dice: “Ciao mammina”.

Infine si vede il momento dell’apertura della busta con il confronto del Dna e si scopre che quella donna non è la madre della ventenne.