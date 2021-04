0 Facebook Caso Denise Pipitone, dalla Russia arriva l’accusa: “Olesya è solo un’attrice in cerca di visibilità” Cronaca 7 Aprile 2021 12:48 Di redazione 2'

Mentre devono ancora essere resi noti ufficialmente gli esiti del test del Dna effettuato su Olesya Rostova, la giovane di 20 anni che sarebbe potuta essere Denise Pipitone, dalla Russia arriva una pesante accusa nei confronti della ragazza.

Olesya Rostova è un’attrice?

A farla è una youtuber che ha condiviso un video sul suo canale Youtube in cui dice che Olesya sarebbe solo un’attrice in cerca di visibilità. “Olesya è un’attrice del mio reality su YouTube, lei mente. Non si gioca con i sentimenti delle persone. Ho un sacco di video in cui mi dice che è pronta a tutto per la popolarità, non lasciatevi ingannare”, questa la didascalia che accompagna il video pubblicato da roma_bler.

L’accusatrice – nota influencer – ha anche minacciato di andare in televisione e rendere note tutte le prove che ha rispetto al fatto che Olesya in realtà sarebbe solo un attrice, che non avrebbe alcuno scrupolo pur di ottenere un po’ di visibilità. Sempre dalla Russia in mattinata era arrivata un’ulteriore indiscrezione rispetto a un probabile incontro che ci sarebbe stato tra la giovane russa e sua sorella biologica. Per avere l’ufficialità sull’esito del test bisognerà attendere la messa in onda del programma televisivo “Lasciali parlare” che andrà in onda alle 18.45 italiane. Intanto su Twitter gli utenti si stanno scatenando in commenti contro la giovane russa.

