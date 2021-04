0 Facebook Caso Denise Pipitone, dalla Russia l’indiscrezione: Olesya avrebbe già incontrato la sorella Cronaca 7 Aprile 2021 10:34 Di redazione 2'

Sebbene i risultati della comparazione del gruppo sanguigno e di un probabile test del Dna effettuato non siano stati resi noti, dalla Russia arriva l’indiscrezione che spegnerebbe ogni speranza, Olesya Rostova non sarebbe la figlia di Piera Maggio e dunque Denise Pipitone. L’annuncio ufficiale sarà fatto questo pomeriggio alle ore 19 nella trasmissione russa “Lasciali parlare”, ma pare proprio che la giovane russa sia in realtà un’altra persona e il suo nome sarebbe Angela. Va detto che la madre di Denise, così come il suo legale, dovrebbero aver avuto la documentazione nella giornata di martedì.

Chi è la sorella biologica di Olesya Rostova

Sembrerebbe, infatti, che Olesya abbia già incontrato negli studi televisivi sua sorella biologica, Anastasia Nikulina Zhuchkova ed entrambe si sarebbero scambiate diversi like su Instagram. L’appello lanciato la settimana scorsa dalla giovane ventenne aveva fatto sperare che si potesse trattare di Denise Pipitone. Ma oltre alla bambina di Mazara del Vallo si sospettava che potesse essere anche Lidia o Angela.

A confermare che Olesya possa essere Angela ci sarebbe un indizio social. Anastasia sul suo profilo Instagram compare sempre nelle foto con i capelli castani, tranne nelle ultime foto in cui mostra una chioma bionda per far notare ancora di più la somiglianza con Olesya. A questo si aggiunge il fatto che sotto lo scatto con il conduttore del programma tv russo in un primo momento aveva scritto un commento: “Quanta gioia nei miei occhi”. Parole scomparse poco dopo e sostituite con uno smile. E’ molto probabile che la produzione abbia deciso di cancellare quel messaggio per non dare alcuna anticipazione e attendere la diretta televisiva per svelare il verdetto.

Tanti commenti negativi nei confronti del programma televisivo russo che avrebbe, a detta di molti, speculato su una vicenda dolorosa come la perdita di un figlio. Ora non ci resta che attendere la comunicazione ufficiale, ma appare sempre più evidente che Olesya non sia la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004.

La foto della sorella di Olesya