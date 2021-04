0 Facebook Caso Denise Pipitone, atteso ancora gruppo sanguigno di Olesya: “Come funziona il programma tv russo” Cronaca 6 Aprile 2021 11:58 Di redazione 3'

Cresce l’attesa per conoscere il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la giovane ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone. Nella giornata di Pasquetta il legale di Piera Maggio – madre della bambina scomparsa- è stato molto duro nei confronti del programma televisivo Russo “Lasciali Parlare“, da cui è partito l’appello della ventenne.

Quando si conoscerà l’esito del test del Dna di Olesya

Secondo il legale si sarebbe creato un “circo mediatico” a cui loro non vogliono assolutamente partecipare. Frazzitta si riferiva alla possibilità di conoscere in diretta televisiva russa il gruppo sanguigno di Olesya, poiché il test del Dna sarà effettuato solo se ci sarà compatibilità. Intanto, secondo quanto riportato da Leggo, una telespettatrice russa spiega come funziona il programma televisivo che dovrebbe comunicare i risultati. E’ un format che a quanto pare punta sulla suspense e dà spazio alle storie di tutte le donne che potrebbero essere la madre della ragazza che ha lanciato l’appello.

Come funziona il programma tv russo “Lasciali parlare”

“Sono russa, conosco questa trasmissione e come funziona. Ogni storia deve risolversi soltanto all’interno di questa trasmissione. E chiaramente ci vuole tempo. Ora la trasmissione farà le sue ricerche (tutti i casi, le denunce di quel tempo, le chiamate che arrivano). Devono dare tempo per tutto. Poi tutte le potenziali mamme fanno il DNA e soltanto dopo ci sarà una nuova trasmissione dove ci saranno questa ragazza e tutte queste mamme. Ogni mamma racconta la sua storia. Poi inizieranno ad aprire le buste di esito di ogni mamma. Può essere anche che tutti saranno negativi. Funziona da tutta la vita così questa trasmissione. Per cui ci vuole pazienza“, questo il racconto della telespettatrice.

L’ultimatum dell’avvocato di Piera Maggio

Il legale di Piera Maggio, però, ha spiegato che non parteciperanno a nessuna diretta se prima non riceveranno la documentazione richiesta, altrimenti sono pronti a rivolgersi alla Magistratura. Intanto il programma televisivo dovrebbe andare in onda stasera, momento in cui dovrebbero essere rese note le informazioni relative al gruppo sanguigno, sempre che l’avvocato Frazzitta non riceva quanto chiesto prima. Soltanto se questo dovesse coincidere si procederà poi allo step del test del Dna.